İçişleri Bakanı Yerlikaya: Gösterilerde 97 şüpheli gözaltına alındı

Haber Merkezi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen "yolsuzluk ve "terör" soruşturmasının ardından gözaltına alınmasıyla birlikte bazı illerde eylemciler gösteriler düzenlendi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından, düzenlenen gösterilere dair bir paylaşımda bulundu.

"97 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI"

Bakan Yerlikaya yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Polislerimiz; sabır ve sağduyuyla Aziz Milletimizin huzur ve güvenini tehdit edenlere, provokasyonlara, vandallığa geçit vermedi, vermeyecek



Sokakları, yaptıkları çağrılarla terörize etmeye çalışanlar emellerine asla ulaşamayacak



Bu geceki gösterilerde;

-2911 Sayılı Kanuna Muhalefet

-Kamu Malına Zarar Verme ve

-Görevi Yaptırmamak İçin Direnme Suçlarından 97 şüpheli gözaltına alındı.



Huzur ve güvenliğimizin teminatı olan polislerimiz gece gündüz demeden görevlerinin başındalar"

İLGİLİ HABER İBB çalışanı gizli tanığın ifadesi soruşturma dosyasına girdi

SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında 'suç örgütü yöneticisi olmak', 'suç örgütüne üye olmak', 'irtikap', 'rüşvet', 'nitelikli dolandırıcılık', 'kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek' ve 'ihaleye fesat karıştırmak' suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında firari olan Ertan Yıldız, polis ekiplerince saklandığı yerde yakalandı.

İBB Eski Genel Sekreter yardımcısı Buğra Gökce ile şüpheli sıfatıyla aranan Uğur Ataman’ın da yakalanmasıyla gözaltı sayısı 90 oldu.