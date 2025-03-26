İçişleri Bakanı Yerlikaya: Valilerimizi, emniyet müdürlerimizi tebrik ediyorum

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından sokaklarda yapılan protestolara dair bir açıklama yaptı.

GÜVENLİK GÜÇLERİNİ TEBRİK ETTİ

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şöyle dedi:

"Yasadışı eylemlere karşı büyük bir özveriyle görevini yapan başta İstanbul Valimiz ve Emniyet Müdürümüz olmak üzere valilerimizi, emniyet müdürlerimizi tebrik ediyorum. Her türlü provokasyona karşı sabırla karşı duran, sağduyuyla görevlerini ifa eden kahraman polislerimizle iftihar ediyorum. Güvenlik güçlerimiz hukuktan aldığı güçle, aziz milletimizin huzur ve güvenliğini her daim korumaktadır, korumaya da devam edecektir"