İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan, Küçükçekmece'deki silahlı saldırıyla ilişkin açıklama İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Küçükçekmece'de AK Parti'nin seçim çalışması sırasında düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili, "Emniyetimiz, valimiz, istihbaratımız, hepimiz bu olayı aydınlatmak noktasında gayret gösteriyoruz, sıkı çalışıyoruz.'' dedi.

AA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması sırasında gerçekleştirilen silahlı saldırıda yaralanan vatandaşın tedavi gördüğü hastaneye ziyaretinin ardından gazetecilere açıklama yaptı.

"Yoğun bakımda, ameliyatı bitti"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaralının durumuyla ilgili açıklamada bulunduğunu anımsatan Yerlikaya, hekimlerden aynı değerlendirmeyi aldığını söyledi.

Yerlikaya, "Duamız Ebru kardeşimizle. Cenabıallah en kısa zamanda onu öncelikle ailesine, sevenlerine, hepimize bağışlasın diye dua ediyoruz. Yoğun bakımda, ameliyatı bitti." dedi.

"Olayı aydınlatmak noktasında gayret gösteriyoruz, sıkı çalışıyoruz"

Bu saldırıyı kimler yaptıysa lanetlediklerini vurgulayan Bakan Yerlikaya, "Emniyetimiz, valimiz, istihbaratımız, hepimiz bu olayı aydınlatmak noktasında gayret gösteriyoruz, sıkı çalışıyoruz. İnşallah en kısa zamanda bunu kim yaptı, arkasında kim var, niyeti ne, hep birlikte bunu aziz milletimize açıklayacağız ve şüphelileri adalete teslim etmekte de kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ama şunu söyleyeyim biz, 31 Mart seçimi öncesinde, bu sayılı günler kala, seçim günü ve seçimden sonra her seçimde olduğu gibi İçişleri Bakanlığı olarak seçim güvenliği, seçimin huzur ortamında yapılmasıyla ilgili büyük bir tecrübemiz var güvenlik birimlerimizle beraber. Hiç kimse merak etmesin. Gerçek anlamda demokrasi şöleni olan bu yerel yönetimlerimizin seçimlerini en güzel şekilde gerçekleştireceğiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın."

"Devletimiz, milletimiz, birlik beraberlik içerisinde bu seçimi de güzellikle gerçekleştirecektir"

Birliklerine, beraberliklerine, bu demokratik ortama kim yan bakıyorsa, onlara düz bakmak gibi bir niyetlerinin olmadığını kaydeden Bakan Yerlikaya şöyle dedi:

"Devletimiz, milletimiz, birlik beraberlik içerisinde bu seçimi de güzellikle gerçekleştirecektir. Her zaman değerli basın mensuplarımızla bir araya geldiğimizde bunu paylaşıyoruz. Şu anda da zaten emniyetimiz az önce de ifade ettim, çalışıyor. Ben de şimdi oraya gidiyorum. En ufak bir gelişme olduğu zaman da bunu sizlerle beraber paylaşacağız. Hiç merak etmeyin."

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)