İçişleri Bakanlığı: 2 özel harekat polisi şehit oldu

İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, Suriye Görev Gücünde görevli 2 özel harekat polisinin şehit olduğunu bildirdi.

Fırat Kalkanı Bölgesi'nden acı haber geldi...

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Fırat Kalkanı Bölgesi'nde terör örgütü PKK/PYD tarafından saldırı düzenlendi.

2 ŞEHİT

Azez’in Mare ilçesinde Tel Rıfat Bölgesi’nden zırhlı araca güdümlü füze ile yapılan saldırı sonucunda, Suriye Görev Gücünde görevli 2 Özel Harekat Polisi şehit oldu.

Açıklamada, ''Kahraman Özel Harekat Polislerimiz Cihat Şahin ve Fatih Doğan, Fırat Kalkanı Bölgesi Mare’de, Tel Rıfat Bölgesi'nden PKK-PYD’nin güdümlü füze saldırısıyla Şehit edildiler. Şehitlerimizin ailelerine, Milletimize, Emniyet Teşkilatımıza başsağlığı ve sabır diliyorum.'' ifadelerine yer verildi.

ACI HABER BABA EVİNE ULAŞTI

Şehit Özel Harekat polisi Cihat Şahin'in Elazığ'daki baba evine acı haber ulaştı.

Evine Türk bayrağı asılan biri 3, diğeri 7 yaşındaki 2 çocuk babası şehit Şahin'in 7 kardeşten dördüncüsü olduğu ve annesi Emine ile Mehmet Şahin'in kızlarını üniversiteye kayıt yaptırmak için Eskişehir'e gittikleri öğrenildi.

Cihat Şahin'in acı haberini Eskişehir'de alan acılı aile, Gaziantep'e hareket etti.