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- İçişleri Bakanlığı: 1 PKK'lı terörist daha ikna yoluyla teslim oldu
İçişleri Bakanlığı: 1 PKK'lı terörist daha ikna yoluyla teslim oldu
İkna çalışmaları sonucu bir terörist daha PKK’dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu. Teröristin, 2012’de örgüte katıldığı ve Suriye’de faaliyet gösterdiği öğrenildi.
- Haber Merkezi
- 05.09.2021 - 15:11
- Güncelleme : 05.09.2021 - 15:25
İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ikna çalışmaları, terör örgütü PKK’daki çözülmeleri hızlandırdı.
Yapılan çalışmalar, 1 PKK’lı teröristin daha güvenlik güçlerine teslim olmasını sağladı.
TESLİM OLANLARIN SAYISI 142’YE YÜKSELDİ
İkna çalışmaları sonucu teslim olan teröristin, 2012 yılında örgüte katıldığı, Suriye’de faaliyet yürüttüğü öğrenildi.
Teslim olan son teröristle, 2021 yılında teslim olanların sayısı 142'ye yükseldi.