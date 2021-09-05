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İçişleri Bakanlığı: 1 PKK'lı terörist daha ikna yoluyla teslim oldu

İçişleri Bakanlığı: 1 PKK'lı terörist daha ikna yoluyla teslim oldu

İkna çalışmaları sonucu bir terörist daha PKK’dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu. Teröristin, 2012’de örgüte katıldığı ve Suriye’de faaliyet gösterdiği öğrenildi.