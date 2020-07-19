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    İçişleri Bakanlığı: 1 terörist etkisiz hale getirildi

    Siirt-Pervari ilçesi Herekol Dağı'nda jandarma komando birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 1 teröristin, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği açıklandı.
    • DHA
    • 19.07.2020 - 21:39
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    İçişleri Bakanlığı: 1 terörist etkisiz hale getirildi

    Siirt-Pervari ilçesi Herekol Dağı'nda jandarma komando birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 1 teröristin, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği açıklandı.

    Ayrıntılar gelecek...

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