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- İçişleri Bakanlığı: 1 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı: 1 terörist etkisiz hale getirildi
Siirt-Pervari ilçesi Herekol Dağı'nda jandarma komando birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 1 teröristin, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği açıklandı.
- DHA
- 19.07.2020 - 21:39
Siirt-Pervari ilçesi Herekol Dağı'nda jandarma komando birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 1 teröristin, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği açıklandı.
Ayrıntılar gelecek...