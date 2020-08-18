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    İçişleri Bakanlığı: 1 terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi

    İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Hakkari'de emniyet ekiplerinin düzenlediği operasyonla 1 terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirildiği açıklandı.
    • Haber Merkezi
    • 18.08.2020 - 20:28
    • Güncelleme : 18.08.2020 - 20:28
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    İçişleri Bakanlığı: 1 terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi

    Yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütü PKK'ya karşı emniyet ekiplerinin operasyonları devam ediyor.

    İçişleri Bakanlığı, Hakkari'de bir teröristin silahıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

    İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AÇIKLADI

    İçişleri Bakanlığından yapılan açıklama şu şekilde:

    "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Hakkari-Merkez ilçe Kavaklı köyü kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) ile İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Polis Özel Harekat (PÖH) timlerince gerçekleştirilen operasyonda 1 terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir."

    İçişleri Bakanlığı: 1 terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi #1

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