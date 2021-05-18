İçişleri Bakanlığı 110 kaymakam alımı 2021: Kaymakamlık başvurusu ve şartları nelerdir?

İçişleri Bakanlığı 110 kaymakam adayı alımı yapacağını duyurdu. Başvuru yapmak isteyen adaylar, şartları ve detayları araştırıyor. Peki İçişleri Bakanlığı kaymakam alımı şartları nelerdir?

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre; İçişleri Bakanlığınca Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı'na 110 kaymakam adayı alınacağı belirtildi.

Kaymakamlık hayali kuran adaylar, başvuru detaylarını ve şartları incelemeye başladı.

Alımlarda aranacak şartlar ve başvuru süreci de belli oldu. Peki İçişleri Bakanlığı 110 kaymakam alımı şartları nelerdir? Kaymakam alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte kaymakamlık başvurusu ve şartları 2021..

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KAYMAKAM ALIMI ŞARTLARI 2021

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, sınava girecek adaylarda, yurt içindeki üniversitelerin veya diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin en az 4 yıllık lisans eğitimi veren fakültelerinin uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye ve finans, sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım, psikoloji bölümlerinden veya bu bölümlerden herhangi birinin müfredatında yer alan derslerin en az yüzde 80'ine sahip olan diğer bölümlerden ya da hukuk fakültelerinden mezun olma şartı aranacak.

Üniversitelerin sosyal bilimler, mühendislik fakülteleri ile tarih bölümlerinde en az dört yıllık lisans eğitimi yapan ve uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, hukuk ve iktisat alanlarında lisansüstü eğitim yapanlar da sınava başvurabilecek.

Ayrıca adaylarda, 1 Ocak 2021 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmaları ve askerlikle ilişiklerinin bulunmaması yani askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak koşulları da aranacak.

Sınavda, 100 tam puan üzerinden 70 ve daha yüksek puan alan adaylardan, ilan edilen kadronun 4 katı olan 440 aday mülakata katılmaya hak kazanacak. 440'ıncı adayla aynı puanı alan diğer adaylar da mülakata katılmaya hak kazanarak İçişleri Bakanlığı tarafından yapılacak mülakata çağrılacak.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 110 KAYMAKAM ALIMI BAŞVURUSU

Adaylar başvurularını, 26 Mayıs-2 Haziran tarihleri arasında bireysel olarak internet aracılığıyla ÖSYM’nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C kimlik numaraları ve aday şifreleriyle veya diledikleri bir başvuru merkezinden yapacaklar ve sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklar.

Sınav, 10 Temmuz'da saat 10.15'te Ankara'da yapılacak. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Sınavda 100 soru için 150 dakika (2,5 saat) süre tanınacak.