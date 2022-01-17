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    İçişleri Bakanlığı 17 sözleşmeli bilişim personeli alacak

    İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, yazılı ve sözlü sınav sonucuna göre 17 sözleşmeli bilişim personelinin istihdam edileceğini duyurdu.
    • AA
    • 17.01.2022 - 01:06
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    İçişleri Bakanlığı 17 sözleşmeli bilişim personeli alacak

    İçişleri Bakanlığı'ndan personel alımına ilişkin bir açıklama yayınlandı.

    Buna göre Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü yazılı ve sözlü sınav sonucuna göre 17 sözleşmeli bilişim personeli istihdam edecek.

    İLAN RESMİ GAZETEDE

    Resmi Gazete'de yer alan ilana göre, adaylar başvurularını 31 Ocak ile 7 Şubat tarihleri arasında e-Devlet aracılığıyla "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" internet adresi üzerinden gerçekleştirebilecek. Posta yolu veya şahsen müracaat şeklinde yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

    Sınava girmeye hak kazanan adayların listesi "www.icisleri.gov.tr" ve "www.nvi.gov.tr" adresleri üzerinden 21 Şubat'ta ilan edilecek.

    Yazılı sınav 6 Mart'ta, sözlü sınav ise 21-22-23 Mart tarihlerinde Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünde gerçekleştirilecek.

    İçişleri Bakanlığı 17 sözleşmeli bilişim personeli alacak #1


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