İçişleri: 6 ayda 18 bin 256 Afgan ülkelerine gönderildi

İçişleri Bakanlığı, 2022 yılın başından itibaren sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısının 34 bin 112'ye ulaştığını belirtti.

Düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik denetimler tüm hızıyla devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre; yürütülen alışmalar kapsamında düzensiz göçmenlerin charter seferler ve tarifeli uçuşlarla ülkelerine gönderildiği öğrenildi.

Afganistan uyruklu göçmenler sınır dışı edildi

İstanbul ile Iğdır’da 7 Haziran 2022 tarihinde gerçekleşen 2 charter seferiyle 452 ve İstanbul Havalimanından tarifeli sefer ile Yalova’da yakalanan kaçak göçmenlerin de bulunduğu 178 kişi ile birlikte bir günde toplam 630 Afganistan uyruklu yabancı ülkesine sınır dışı edildi.

Yalova’da 04 Haziran 2022 tarihinde Yalova-Altınova ilçesi Tavşanlı Beldesi İstanbul - İzmir otoyolunda bir kamyon içerisinde araçtan inerek kaçmaya çalışan 37 yabancı göçmen yakalandı.

Yalova Valiliğince işlemlerinin tamamlanmasının ardından 06 Haziran 2022 tarihinde İstanbul Tuzla Geri Gönderme Merkezine sınır dışı edilmek üzere sevk edildi.

Yalova’da yakalanan Afganistan uyruklu yabancıların da dâhil olduğu 178 kaçak göçmen, İstanbul Havalimanından 08.06.2022 tarihinde gece 02.00 uçağıyla ülkelerine gönderildi. Seyahat belgesi temin edilen ve seyahat planlamaları yapılan 3 bin 188 Afganistan uyruklu düzensiz göçmenin sınır dışı işlemlerine devam edilecek.

25 bine yakın düzensiz göçmen geri gönderme merkezlerinde

Geri Gönderme Merkezlerinde ve kolluk birimlerinde işlemleri devam eden 89 farklı uyruktan 24 bin 344 yabancı an itibarıyla sınır dışı edilmek üzere idari gözetim altında bulunuyor. Bu yabancılardan 14 bin 255’i Afganistan, 3 bin 681’i Pakistan, 1823’ü Suriye ve 4 bin 585’i diğer uyruklardan oluşuyor.

Sınır dışı edilen göçmenlerin sayısı 34 bin 112'ye ulaştı

27 Ocak 2022 tarihinde Afganistan’a uçuşların açılmasından itibaren 11 bin 646’sı 66 charter seferiyle ve 6 bin 610'u tarifeli olmak üzere toplam 18 bin 256 Afganistan uyruklu yabancı ülkesine geri gönderildi.

Bu yılın başından itibaren ülkesine gönderilen kaçak göçmen sayısı ise 34 bin 112'ye ulaştı.