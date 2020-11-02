İçişleri Bakanlığı: 2 terörist Şırnak'ta teslim oldu

Bakanlık, ikna çalışmaları sonucu 2 örgüt mensubunun daha teslim olduğunu açıkladı.

Terör örgütü PKK'da çözülmeler devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yapabilir 2 terörist daha Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu.

İKNA EDİLEN TERÖRİST SAYISI 188'E ÇIKTI

İçişleri Bakanlığı Twitter paylaşımda da, "Örgüt mensuplarının 2011 ve 2014 yılında örgüte katıldığı, Irak ve Suriye'de faaliyette bulundu. Teslim olan örgüt mensubuyla birlikte 1 Ocak'tan bugüne kadar sadece ikna yoluyla gelen terörist sayısı 188'e yükseldi" ifadelerine yer verdi.