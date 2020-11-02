Dolar
8.5214
0.9632%
Euro
9.9753
1.5473%
Altın
1900.76
0.2769%
Borsa
1128.55
-0.4446%
G. Altın
520.971
1.2819%
Bitcoin
115087.82
-0.2263%
EXEN Coin
11.54
2.21%
16ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 16 C

    İçişleri Bakanlığı: 2 terörist Şırnak'ta teslim oldu

    Bakanlık, ikna çalışmaları sonucu 2 örgüt mensubunun daha teslim olduğunu açıkladı.
    • DHA
    • 02.11.2020 - 16:27
    • Güncelleme : 02.11.2020 - 16:56
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    İçişleri Bakanlığı: 2 terörist Şırnak'ta teslim oldu

    Terör örgütü PKK'da çözülmeler devam ediyor.

    İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yapabilir 2 terörist daha Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu.

    İKNA EDİLEN TERÖRİST SAYISI 188'E ÇIKTI

    İçişleri Bakanlığı Twitter paylaşımda da, "Örgüt mensuplarının 2011 ve 2014 yılında örgüte katıldığı, Irak ve Suriye'de faaliyette bulundu. Teslim olan örgüt mensubuyla birlikte 1 Ocak'tan bugüne kadar sadece ikna yoluyla gelen terörist sayısı 188'e yükseldi" ifadelerine yer verdi.

    İçişleri Bakanlığı: 2 terörist Şırnak ta teslim oldu #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir