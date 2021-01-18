İçişleri Bakanlığı: 24 bin 755 kişiye adli ve idari işlem yapıldı

İçişleri Bakanlığı: 24 bin 755 kişiye adli ve idari işlem yapıldı

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan toplam 24 bin 755 kişiye 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK’nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem uygulandı.

56 saat süren ve hafta sonunu da kapsayan sokağa çıkma kısıtlaması bu sabah 05.00 itibariyle sona erdi.

Bu kısıtlama boyunca, yine tedbirlere uymayanlar oldu.

Denetimlerin sıkıca yapıldığı kısıtlama süresince yasağa uymamayanlara ceza yağdı.

24 BİN 755 KİŞİYE CEZA

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "11 Ocak Pazartesi gününden itibaren hafta içi 21.00 ila 05.00 saatleri arasında, hafta sonu 15 Ocak Cuma akşamı saat 21.00’de başlayıp 18 Ocak Pazartesi günü saat 05.00’e kadar süren sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan toplam 24 bin 755 kişiye 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK’nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapılmıştır." denildi.