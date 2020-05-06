Dolar
7.1238
0.7011%
Euro
7.7154
0.5932%
Altın
1705.26
0.0041%
Borsa
98585.16
-0.1543%
G. Altın
390.35
0.4901%
Bitcoin
64203.74
1.101%
16ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 16 C

    İçişleri Bakanlığı: 3 terörist etkisiz hale getirildi

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ağrı Doğubayazıt kırsalında eylem hazırlığında olan 3 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.
    • AA
    • 06.05.2020 - 08:57
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    İçişleri Bakanlığı: 3 terörist etkisiz hale getirildi

    İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; iç güvenlik operasyonları kapsamında, Ağrı Doğubayazıt kırsalında İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı komando birliklerince eylem hazırlığındaki teröristlere yönelik gerçekleştirilen operasyonda, etkisiz hale getirilen terörist sayısının 3'e yükseldiği belirtildi.

    OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR

    Açıklamada, etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte atışa hazır halde iki adet roketatar ve mühimmatın ele geçirildiği ve bölgede operasyonlara devam edildiği kaydedildi.

    Görüş Bildir