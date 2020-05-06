İçişleri Bakanlığı: 3 terörist etkisiz hale getirildi

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ağrı Doğubayazıt kırsalında eylem hazırlığında olan 3 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; iç güvenlik operasyonları kapsamında, Ağrı Doğubayazıt kırsalında İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı komando birliklerince eylem hazırlığındaki teröristlere yönelik gerçekleştirilen operasyonda, etkisiz hale getirilen terörist sayısının 3'e yükseldiği belirtildi.

OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR

Açıklamada, etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte atışa hazır halde iki adet roketatar ve mühimmatın ele geçirildiği ve bölgede operasyonlara devam edildiği kaydedildi.