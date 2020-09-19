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- İçişleri Bakanlığı: 3 terörist Şırnak ve Mardin'de teslim oldu
İçişleri Bakanlığı: 3 terörist Şırnak ve Mardin'de teslim oldu
Terör örgütüne 2014 ve 2015 yılında katıldığı tespit edilen 3 örgüt mensubu bugün Şırnak ve Mardin’de güvenlik güçlerine teslim oldu.
- DHA
- 19.09.2020 - 09:12
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Terör örgütüne 2014 ve 2015 yılında katıldığı tespit edilen 3 örgüt mensubu bugün Şırnak ve Mardin’de güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylelikle, 1 Ocak’tan bugüne kadar ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 157’ye yükseldi." denildi.
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