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    İçişleri Bakanlığı: 3 terörist Şırnak ve Mardin'de teslim oldu

    Terör örgütüne 2014 ve 2015 yılında katıldığı tespit edilen 3 örgüt mensubu bugün Şırnak ve Mardin’de güvenlik güçlerine teslim oldu.
    • DHA
    • 19.09.2020 - 09:12
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    İçişleri Bakanlığı: 3 terörist Şırnak ve Mardin'de teslim oldu

    İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Terör örgütüne 2014 ve 2015 yılında katıldığı tespit edilen 3 örgüt mensubu bugün Şırnak ve Mardin’de güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylelikle, 1 Ocak’tan bugüne kadar ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 157’ye yükseldi." denildi.

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