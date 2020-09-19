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İçişleri Bakanlığı: 3 terörist Şırnak ve Mardin'de teslim oldu

İçişleri Bakanlığı: 3 terörist Şırnak ve Mardin'de teslim oldu

Terör örgütüne 2014 ve 2015 yılında katıldığı tespit edilen 3 örgüt mensubu bugün Şırnak ve Mardin’de güvenlik güçlerine teslim oldu.