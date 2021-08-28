İçişleri Bakanlığı: 4 örgüt mensubu teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışması sonucu, 4 PKK/KCK terör örgütü mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.

Hain terör örgütünde çözülme sürüyor...

Son olarak İçişleri Bakanlığı ikna çalışmaları sonucu 4 örgüt mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.

Bakanlık ayrıca, teslim olanlardan birinin ailesinin, evlat nöbetindeki aileler arasında yer aldığı bilgisini de paylaştı.

TERÖR ÖRGÜTÜ GİTTİKÇE ERİYOR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Şırnak’ta evlat nöbetindeki aile evladına kavuşuyor” notunu düştü.

Bakan Soylu yaptığı paylaşımda PKK ve diğer terör örgütlerini, evlat nöbeti tutan annelerin çökerteceğini vurguladı.

"BİR AİLE DAHA EVLADINA KAVUŞUYOR"

Evlat nöbetinde bekleyen ailelerden bir diğerinin de evladına kavuştuğu müjdesini veren Soylu, yaptığı paylaşımda “Evlat Nöbeti'nde bir güzel haber daha, 31. buluşma gerçekleştiriliyor. Şırnak'ta, Evlat Nöbeti'ndeki aile evladına kavuşuyor. PKK ve tüm terör örgütlerini anneler çökertecek” ifadelerine yer verdi.