- En Son Haber
- Gündem Haberleri
- İçişleri Bakanlığı: 47 bin 831 kişiye ceza kesildi
İçişleri Bakanlığı: 47 bin 831 kişiye ceza kesildi
İçişleri Bakanlığı 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması boyunca ihlalde bulunan 47 bin 831 kişi hakkında adli ya da idari işlem yapıldığını bildirdi.
- AA & Ensonhaber
- 26.05.2020 - 21:02
İçişleri Bakanlığı 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması boyunca ihlalde bulunan 47 bin 831 kişi hakkında adli ya da idari işlem yapıldığını bildirdi.
Bakanlık 25 ildeki 2 belde, 17 köy, 45 mahalle ve 2 mezrada karantinanın devam ettiğini, 63 ildeki 395 yerde ise karantinanın kaldırıldığını duyurdu.
Ayrıntılar gelecek...