İçişleri Bakanlığı: 5 PKK'lı daha teslim oldu

PKK terör örgüünde çözülmeler devam ederken, örgütün elinden kaçan militanlar bir bir güvenlik güçlerine teslim oluyor.

Bu kapsamda, İçişleri Bakanlığı'ndan yeni bir açıklama yapıldı.

5 KİŞİ DAHA TESLİM OLDU

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, PKK terör örgütünden kaçan 5 terör örgütü mensubunun bugün güvenlik güçlerine teslim olduğu duyuruldu.

TOPLAM SAYI 151 OLDU

Teslim olan örgüt mensuplarının 1999 ve 2016 arasında terör örgütüne katıldıkları, Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri belirtilen açıklamada, ikna çalışmaları sonucunda, 2021'de teslim olan örgüt mensubu sayısının 151'e yükseldiği kaydedildi.