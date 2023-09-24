İçişleri Bakanlığı açıkladı! 7 ilde 72 zehir taciri yakalandı

Yurt genelinde uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmıyor...
Bu kapsamda her geçen gün yeni bir operasyona imza atılıyor.
Ekipler, yapılan operasyonlarla uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor.
Başarılı operasyonların adresi bu kez 7 il oldu.
7 ilde operasyon düzenlendi
Konuya ilişkin açıklama, İçişleri Bakanlığı'ndan geldi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Bu kapsamda 7 ilde düzenlenen operasyonlar hakkında bilgi verdi.
72 zehir taciri yakalandı
Ağrı, Muğla, Diyarbakır, Tekirdağ, Sakarya, Aydın ve Bingöl'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 72 zehir taciri yakalandı.
Uyuşturucu maddeler ele geçirildi
Bakan Ali Yerlikaya sosyal medya hesabında şu ifadeleri kullandı:
Ağrı, Muğla, Diyarbakır, Tekirdağ, Sakarya, Aydın ve Bingöl'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 72 zehir taciri yakalandı.
#Ağrı İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda: 25 kg sıvı Metamfetamin ele geçirildi. 1 zehir taciri gözaltına alındı.
￼
#MUĞLA İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda:
2 kg sıvı Metamfetamin ele geçirildi.
1 zehir taciri gözaltına alındı.
#Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığının #Lice kırsalında Şehit Jandarma Üsteğmen Murat ATAŞ Narkoterör operasyonu yapıldı. Operasyonda:
80 kg toz esrar
1.5 kg kubar esrar
834.000 kök kenevir
2.850.000 kök skunk ele geçirildi.
7 zehir taciri gözaltına alındı.
#Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda:
15680 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
1 zehir taciri gözaltına alındı.
#Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünün ayrı ayrı düzenledikleri operasyonlarda toplam,
9.5 kg Esrar
0.5kg muhtelif içerikte uyuşturucu ele geçirildi.
14 zehir taciri gözaltına alındı.
#Aydın İl Jandarma Komutanlığının yaptığı operasyonda
2.2 kg esrar
1.6 kg metamfetamin ele geçirildi.
48 zehir taciri gözaltına alındı.
￼
#Bingöl İl Jandarma Komutanlığımızın yaptığı operasyonda 13kg esrar
operasyonları yapan Kahraman Jandarmamızı ve Kahraman Polisimizi tebrik ediyorum.
Zehir tacirlerine göz açtırmayacağız.
Geleceğimiz olan gençlerimize ve toplumumuzu zehirlemelerine izin vermeyeceğiz.
Sizleri yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız.