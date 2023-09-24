İçişleri Bakanlığı açıkladı! 7 ilde 72 zehir taciri yakalandı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ağrı, Muğla, Diyarbakır, Tekirdağ, Sakarya, Aydın ve Bingöl'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 72 zehir tacirinin yakalandığını açıkladı.

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Yurt genelinde uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmıyor...

Bu kapsamda her geçen gün yeni bir operasyona imza atılıyor.

Ekipler, yapılan operasyonlarla uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor.

Başarılı operasyonların adresi bu kez 7 il oldu.

7 ilde operasyon düzenlendi

Konuya ilişkin açıklama, İçişleri Bakanlığı'ndan geldi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Bu kapsamda 7 ilde düzenlenen operasyonlar hakkında bilgi verdi.

72 zehir taciri yakalandı

Ağrı, Muğla, Diyarbakır, Tekirdağ, Sakarya, Aydın ve Bingöl'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 72 zehir taciri yakalandı.

Uyuşturucu maddeler ele geçirildi

Bakan Ali Yerlikaya sosyal medya hesabında şu ifadeleri kullandı: