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Haber Merkezi

Emniyet güçleri, kazaların önüne geçilmesi için denetimlerini sürdürüyor.

Trafik kural ihlali yapan ve diğer vatandaşların canını tehlikeye atan sürücülere de göz açtırılmıyor.

Bu kapsamda da 10-17 Ekim 2024 tarihlerinde, yurt genelinde peş peşe denetimler yapıldı.

Yapılan denetimlere dair detayları İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından paylaştı.

Yurt genelinde 2 milyon 855 bin 748 araç denetlenirken, kurallara uymayanlara da ceza yağdı.

Bakan Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde:

ÇAKARLI ARAÇLARA DA GEÇİT YOK!

Emniyet ve Jandarma Trafik Ekiplerimizce 10-17 Ekim 2024 tarihleri arasında: 2 Milyon 855 bin 748 araç denetlendi.



Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 361 sürücüye işlem yapıldı.



Hız ihlalinde bulunan 137 bin 864,



Periyodik muayenesi yaptırılmamış 29 bin 374,



Emniyet kemeri kullanmayan 23 bin 624,



Sürücü belgesiz araç kullanan 19 bin 103 ve



Zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 10 bin 815 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte;



Toplam 515 bin 232 araca/sürücüye işlem yapıldı.

"KURAL İHLALLERİNİN ÖNLENMESİNE YÖNELİK DENETİMLER"

Trafik personelimizce Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameraları takip edilmekte ve başta “kırmızı ışık, kavşaklarda geçiş önceliği, emniyet kemeri, kask, cep telefonu kullanımı olmak üzere” trafik kural ihlallerinin önlenmesine yönelik denetimler gerçekleştirilmektedir.

"YOLLAR SİZLERİ SEVDİKLERİNİZE KAVUŞTURMAK İÇİN VARDIR"