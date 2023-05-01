İçişleri Bakanlığı açıkladı! Kendi illerine dönmek isteyen depremzedelerin yol masrafı karşılanacak

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını sarmak için uğraşıyor.
Geniş coğrafyada hissedilen depremlerin ardından 50 binden fazla vatandaş hayatını kaybetti.
Öte yandan binlerce vatandaşın evi ise büyük hasar aldı.
Depremlerin ardından kentlerini terk eden vatandaşlar, çevre illerin yanı sıra yurdun dört bir yanındaki KYK yurtlarına yerleştirildi.
Binlerce vatandaşın etkilendiği depremlerin ardından afet bölgelerinde yeni yaşam alanları kurulmaya başlandı.
Kısa süreli olarak farklı kentlere giden vatandaşlar, enkaz kaldırma çalışmaları tamamlanan memleketlerine dönmeye başladı.
Bakanlıktan açıklama yapıldı
Depremlerin ilk anından itibaren devlet-millet el ele yürütülen süreçte vatandaşların mağdur edilmemesine ilişkin yeni bir çalışma başlatıldı.
Konuya ilişkin İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabında yapılan açıklamada, afet bölgesi dışındaki illerde bulunan vatandaşların yol masraf belgesi düzenlenerek geri dönüşleri hususunda gerekli imkan ve kolaylık sağlanacağı ifade edildi.
Depremzedelere geri dönüşte imkan sağlanacak
İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
6 Şubat 2023 tarihli depremler sonrası afet bölgesinden tahliye edilen depremzede vatandaşlarımızın geri dönüş konusunda yoğun taleplerinin olduğu görülmüştür.
Bu kapsamda, afet bölgesi dışındaki illerimizde bulunup geri dönmek isteyen afetzede vatandaşlarımızın bulundukları illerde valilik ve kaymakamlıklara müracaat etmeleri durumunda uygun vasıtalarla (kara yolu, demir yolu, hava yolu) ve yol masraf belgesi düzenlenerek geri dönüşleri hususunda gerekli imkan ve kolaylık sağlanacaktır.