İçişleri Bakanlığı açıkladı! Kendi illerine dönmek isteyen depremzedelerin yol masrafı karşılanacak İçişleri Bakanlığı, depremlerin ardından deprem sonrası tahliye edilen ve kendi illerine geri dönmek isteyen vatandaşların yol masrafının karşılanacağını bildirdi.

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Türkiye, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını sarmak için uğraşıyor.

Geniş coğrafyada hissedilen depremlerin ardından 50 binden fazla vatandaş hayatını kaybetti.

Öte yandan binlerce vatandaşın evi ise büyük hasar aldı.

Depremlerin ardından kentlerini terk eden vatandaşlar, çevre illerin yanı sıra yurdun dört bir yanındaki KYK yurtlarına yerleştirildi.

Binlerce vatandaşın etkilendiği depremlerin ardından afet bölgelerinde yeni yaşam alanları kurulmaya başlandı.

Kısa süreli olarak farklı kentlere giden vatandaşlar, enkaz kaldırma çalışmaları tamamlanan memleketlerine dönmeye başladı.

Bakanlıktan açıklama yapıldı

Depremlerin ilk anından itibaren devlet-millet el ele yürütülen süreçte vatandaşların mağdur edilmemesine ilişkin yeni bir çalışma başlatıldı.

Konuya ilişkin İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabında yapılan açıklamada, afet bölgesi dışındaki illerde bulunan vatandaşların yol masraf belgesi düzenlenerek geri dönüşleri hususunda gerekli imkan ve kolaylık sağlanacağı ifade edildi.

Depremzedelere geri dönüşte imkan sağlanacak

İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi: