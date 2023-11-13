İçişleri Bakanlığı açıkladı! Terör örgütüne yönelik operasyonlarda 255 terörist yakalandı İçişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yeni bir operasyonun ayrıntılarına yer verdi. Bakanlık, terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 255 kişinin yakalandığını açıkladı.

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Terörle mücadele hız kesmeden devam ediyor.

Kahraman Mehmetçik, yurdun dört bir yanında başarılı operasyonlar gerçekleştiriyor.

Örgütün sözde üst düzey yöneticilerinden örgüt mensuplarına kadar her bir terörist tek tek yakalanıyor.

Son olarak İçişleri Bakanlığı başarılı bir çalışmayı daha duyurdu.

"38 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı"

Yapılan açıklamada şöyle denildi:

Bölücü Terör Örgütü (BTÖ), DEAŞ, FETÖ ve Sol Terör Örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 255 terör örgütü mensubu şüphelisi yakalandı.

Sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütlerini övdüğü tespit edilen 38 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

41 terör üyesi yakalandı

Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı koordinesinde, terör örgütlerinin faaliyetlerinin engellenmesi ve finans kaynaklarının engellenmesi kapsamında;



Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik Ağrı, Ankara, Antalya, Ardahan, Balıkesir, Batman, Diyarbakır, Edirne, Gaziantep, Hakkâri, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Mardin, Muğla, Ordu, Osmaniye, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tunceli ve Van İl Jandarma Komutanlıkları tarafından icra edilen operasyonlarda, “Terör Örgütüne Üye Olmak” suçundan 41 şüpheli şahıs yakalandı.

DEAŞ ve FETÖ operasyonu

DEAŞ terör örgütüne yönelik Antalya, Çankırı, Edirne, Hatay, Isparta, İzmir, Kayseri, Kırşehir, Kilis, Mardin, Niğde, Samsun ve Yozgat İl Jandarma Komutanlıkları tarafından icra edilen operasyonlarda, “Terör Örgütüne Üye Olmak” suçundan 19 şüpheli şahıs yakalandı.



FETÖ’ye yönelik; Afyonkarahisar, Bartın, Bursa, Edirne, Isparta, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Osmaniye, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat ve Van İl Jandarma Komutanlıkları tarafından icra edilen operasyonlarda, “Terör Örgütüne Üye Olmak” suçundan 40 şüpheli şahıs yakalandı.

Terörizmin finans kaynağına darbe

Terörizmin finansmanına yönelik; Balıkesir, Diyarbakır, Erzurum, Muş ve Şırnak İl Jandarma Komutanlığı tarafından icra edilen operasyonlarda 24 şüpheli şahıs yakalandı.



Sol terör örgütlerine yönelik; Aydın, İstanbul, Şanlıurfa ve 42 İl Jandarma Komutanlığı tarafından icra edilen operasyonlarda, “Terör Örgütüne Üye Olmak” suçundan 131 şüpheli şahıs yakalandı.

Terör övücü paylaşımlar tespit edildi