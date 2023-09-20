İçişleri Bakanlığı, Atatürk'e hakaret eden Kuveytli hakkında suç duyurusunda bulundu

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Cumhuriyetin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik hakaret ve saldırılar karşılıksız kalmıyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Abdulaziz Ramih adıyla sosyal medya hesabından Türkiye Cumhuriyeti pasaportuna ve Atatürk'e alenen hakarette bulunan şahıs için harekete geçti.

Atatürk'e hakaret eden liseliye destek verdi

Şahsın, Atatürk'e hakarette bulunmak suçundan gözaltına alınan A.E.S. isimli liseliye sosyal medya hesabından destek verdiği de belirlendi.

Gerçek adı Abdülaziz E. Alhajri olduğu öğrenilen şahsın Kuveyt'te yaşadığı belirlenirken, hakkında suç duyurusunda bulundu.

Bakan Yerlikaya, açıklamasında şu cümlelere yer verdi;

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Başkanlığımızın koordinesinde, İstihbarat Başkanlığımızın desteğiyle; Kuveytli sözde yazarın, Abdulaziz Ramih adıyla, Türkiye Cumhuriyeti pasaportuna ve Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e alenen hakarette bulunan çok sayıda paylaşım yaptığı belirlenmiştir.

"Konu hassasiyetle takip edilmektedir"

Şahsın, Atatürk’e hakarette bulunmak suçundan gözaltına alınan A.E.S'ye sosyal medya hesabından destek veren paylaşımları da tespit edilmiştir.

Şahsın kimliği tespit edilmiş gerçek adının Abdülaziz E. Alhajri olduğu ve Kuveyt'te yaşadığı belirlenmiştir. Bu şahıs hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. Konu hassasiyetle takip edilmektedir."