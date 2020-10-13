İçişleri Bakanlığı, AYM üyesi Engin Yıldırım'ın yaptığı paylaşıma tepki gösterdi

AYM üyesi Engin Yıldırım'ın sosyal medyadan yaptığı ışıklı paylaşıma İçişleri Bakanlığı tarafından tepki gösterildi.

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül döneminde göreve gelen Anayasa Mahkemesi (AYM) üyesi Profesör Doktor Engin Yıldırım, Enis Berberoğlu tartışmalarının sürdüğü bir dönemde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tartışma yarattı.

Yıldırım, sosyal medya hesabından “Işıklar yanıyor” diyerek AYM binasının fotoğrafını paylaştı. İçişleri Bakanlığı'ndan bu tweete tepki geldi.

"IŞIKLARIMIZ HİÇ SÖNMÜYOR"

Yıldırım'ın paylaşımı üzerine İçişleri Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından "Işıklarımız hiç sönmüyor" denilerek bakanlık binasının fotoğrafı paylaşıldı.

"DARBECİLERE SELAM ÇAKANLAR BİR SANİYE DURMASIN İSTİFA ETSİN"

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı da tepki göstererek, "Dün "Genelkurmay'ın ışıkları yanıyor" diyerek darbecilere selam çakanların bugün görevini üstlenenler bir saniye durmasın, istifa etsin!" ifadelerinde bulundu.





"HİÇBİR KURUM YA DA KİŞİ MİLLİ İRADEYE GÖZDAĞI VEREMEZ"

Yıldırım'ın bu paylaşımlarına AK Parti'den de tepkiler geldi.

Sosyal medyadan paylaşımda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Anayasa Mahkemesi üyesinin tehdit iması içeren "AYM'nin ışıkları yanıyor" sözlerini kınıyoruz." dedi.

"Hiçbir kurum ya da kişinin milli idareye gözdağı veremeyeceğini" belirten Muş, "Jüristokrasi heveslilerine bu millet fırsat vermez!" ifadelerini kullandı.







Bir tepki de AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan geldi. "Paylaşımları saçma ve ucuz trollük olarak niteleyen" Turan, "AYM Başkanı ve diğer üyelerin buna dur demesi" gerektiğini söyledi.

"AYM üyesi olmuş birinden devlet adabı, yargıç ağırlığı ve ciddiyeti beklemek hakkımız!" diyen Turan, "Bu imalı ifadenin ne demek olduğunu bilmiyor muyuz?! Bu ne saçmalık, kendinize gelin! " ifadelerini kullandı.

"MİLLETİMİZ LÜZUMSUZ IŞIKLARI SÖNDÜRMEYİ İYİ BİLİR"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da, "AYM üyeleri arasında belli ki vesayet özlemi çekenler var. Kimse merak etmesin; milletimiz feraset sahibidir, lüzumsuz ışıkları söndürmeyi iyi bilir." ifadelerini kullandı.

"HUKUKUN IŞIĞINI KASTETTİM"

Politikada “Işıklar yanıyor” ifadesi, darbe söylentileri olduğu dönemlerde Genelkurmay Başkanlığı yerleşkesi için kullanılıyordu. Yeniden bir tweet atan Yıldırım, "Işıklar yanıyor' derken hukukun ışığını kastettim, başka ışıkları değil" ifadelerini paylaştı.

Paylaşımlarla gündeme gelen Yıldırım, Twitter hesabını korumaya aldı.



