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- İçişleri Bakanlığı: Bitlis'te 4 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı: Bitlis'te 4 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi
- Haber Merkezi
- 20.09.2021 - 17:04
- Güncelleme : 20.09.2021 - 17:25
Terör ile mücadele kararlılıkla sürüyor...
Mehmetçik tarafından yapılan başarılı operasyonlarla, teröristlerin inlerine giriliyor, örgütün yolları kesiliyor.
İçişleri Bakanlığı sosyal medya hesabı üzerinden, Bitlis merkez ilçesinde operasyon düzenlendiğini açıkladı.
Bitlis İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, 4 teröristin silahları ile etkisiz hale getirildiği belirtildi.
J-SİHA VE HAVA KUVVETLERİNİN DESTEĞİ İLE İCRA EDİLDİ
Bakanlık tarafından açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
“Eren-11 operasyonları kapsamında, Bitlis merkez ilçe kırsalında, Bitlis İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde, İl jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Özel Harekat birliklerince, J-SİHA ve hava kuvvetlerinin desteğinde icra edilen operasyonda 4 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlar devam etmektedir.”