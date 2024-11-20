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Haber Merkezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşmeler devam ediyor.

Dün Sağlık Bakanlığı'nın bütçesi görüşülürken, bugün ise İçişleri Bakanlığı'nın bütçe görüşmeleri yapılacak.

Ancak görüşmeler gergin başladı...

Diyarbakır, Batman ve Halfeti'ye kayyum atanması, bütçe görüşmelerinde gerginliğe neden oldu.

ALİ YERLİKAYA'YA ENGEL OLMAYA ÇALIŞTILAR

Görüşme salonuna gelen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya kayyum atamaları nedeniyle tepki gösteren CHP'li vekiller, Bakan Yerlikaya'yı salona almamak için barikat kurdu.

O sırada milletvekillerinin Ali Yerlikaya'yı ittikleri görülürken, salonun kapısından "Ayıp" sesleri yükseldi.

"NE AYIBI"

O sırada CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ise "Ayıp" diye bağıranlara, "Ne ayıbı be ne ayıbı?" diyerek karşılık verdi.

ARBEDE SALONDA DA DEVAM ETTİ

Koridorda CHP'li milletvekillerinin kayyum nedeniyle çıkardığı arbede, salonda da devam etti. Salonda da AK Partili ve CHP'li milletvekilleri arasında tartışma sürdü ve laf dalaşı yaşandığı görüldü.