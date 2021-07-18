İçişleri Bakanlığı, çalıntı araçlar için 7 bin 515 ekiple uygulama yaptı

İçişleri Bakanlığı, çalıntı araçlar için 7 bin 515 ekiple uygulama yaptı

Çalıntı ve aranma kaydı bulunan araçlara yönelik 7 bin 515 ekiple ülke genelinde yapılan operasyonla, 121 çalıntı araç yakalandı. 9 bin 526 araç ve motosiklete idari işlem uygulandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı, koordineli araç çalışması yürüttü.

Ekipler, çalıntı, aranan, ruhsatsız, sahte veya ikiz plakalı motosiklet ve diğer araçların yakalanmasına yönelik ülke genelinde uygulama gerçekleştirdi.

7 BİN 515 EKİPLE OPERASYON

7 bin 515 ekip ve 21 bin 177 personelin katılımıyla 4 bin 394 noktada eş zamanlı gerçekleştirilen uygulamada; 163 bin 416 araç ve motosiklet kontrol edildi.

121 ARAÇ BULUNDU

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, denetimlerde 121 çalıntı ve aranma kaydı olan araç ve motosikletin bulunduğu aktarıldı.

İDARİ İŞLEM UYGULANDI

Bin 863 araç ve motosiklet trafikten menedilirken, 9 bin 526 araç ve motosiklete yönelik idari işlem uygulandı.

SİLAH VE UYUŞTURUCULAR DA ELE GEÇİRİLDİ

Uygulamada 1064 kişiye adli ve idari işlem yapılırken, aranma kaydı bulunan 191 kişi yakalanarak, 21'i gözaltına alındı. Uygulamada ayrıca tabanca, kesici/delici alet ve muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.



