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    İçişleri Bakanlığı: Çatak kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi

    Bakanlık, düzenlenen operasyonda 2 bölücü örgüt mensubunun hedef alındığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 06.07.2022 - 14:31
    • Güncelleme : 06.07.2022 - 14:41
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    İçişleri Bakanlığı: Çatak kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi

    Türk Silahlı Kuvvetleri, terörle etkin mücadele kapsamında teröristlere adeta nefes aldırmıyor.

    Yurt içinde ve sınır ötesinde düzenlenen noktaşı operasyonlarda hedefler imha ediliyor.

    Çatak kırsalında operasyon

    Son operasyonun adresi Van'ın Çatak ilçesi oldu. İlçe kırsalındaki operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

    Konuyla ilgili açıklama, İçişleri Bakanlığı'ndan geldi.

    2 terörist hedef alındı

    Açıklamada, "Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Süleyman Budak Operasyonu'nda Çatak kırsalında 2 bölücü örgüt mensubu etkisiz hale getirildi." denildi.

    İçişleri Bakanlığı: Çatak kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi #1


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