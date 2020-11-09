İçişleri Bakanlığı: Dağa kaçırılan 1 örgüt mensubu daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı: Dağa kaçırılan 1 örgüt mensubu daha teslim oldu

PKK/KCK terör örgütü tarafından 2014 yılında dağa kaçırılan bir terörist, Emniyet Genel Müdürlüğü ve jandarma ekiplerinin ikna çalışması sonucu örgütten ayrıldı.

Türkiye'nin, terörle mücadele kapsamında yürüttüğü ikna çalışmaları sonuç vermeye devam ediyor.

Bu kapsamda PKK/KCK terör örgütü mensubu 1 terörist daha Habur Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaparak, güvenlik güçlerine teslim oldu.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: EVLAT NÖBETİNDE 20'NCİ BULUŞMA

İçişleri Bakanlığı, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Diyarbakır'da, evlat nöbetinde 20. buluşma gerçekleşiyor. PKK/KCK terör örgütü tarafından 2014'te, 14 yaşındayken kandırılarak dağa kaçırılan Y.Y. isimli örgüt mensubu, emniyet ve jandarmanın müşterek ikna çalışması sonucu teslim oldu.

Y.Y.'nin ailesi, Diyarbakır'da 434 gündür devam eden evlat nöbetindeki aileler arasında yer alıyordu. Ayrıca Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın ikna çalışması sonucu, 2 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu."

194 TERÖRİST TESLİM OLDU

Açıklamanın devamında, 1 Ocak’tan bu yana sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısının 194'e ulaştığı belirtildi.