İçişleri Bakanlığı duyurdu: 5 terörist daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, PKK/KCK terör örgütünden kaçan 5 örgüt mensubu, güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

Hain terör örgütünde çözülme sürüyor...

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında PKK'dan kaçan 5 örgüt mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğu açıklandı.

2021 YILI İÇERİSİNDE TESLİM OLANLARIN SAYISI 21'E YÜKSELDİ

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

“İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK/KCK terör örgütünden kaçan 5 örgüt mensubu, bugün güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan 5 örgüt mensubundan birinin ailesi, Diyarbakır’da 520 gündür devam eden evlat nöbetindeki aileler arasında yer alıyor. Teslim olan örgüt mensubuyla birlikte evlat nöbetinde 23. buluşma gerçekleşirken, 2021 yılı içerisinde sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı ise 21'e yükseldi. Teslim olanların 2008, 2010 ve 2015 yıllarında terör örgütüne katıldıkları ve son olarak Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri belirlendi”

TESLİM OLANLARDAN BİRİ, DİYARBAKIR ANNELERİNDEN BİR AİLENİN ÇOCUĞU ÇIKTI

Öte yadan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Soylu, teslim olan örgüt mensuplarından birinin ailesinin Diyarbakır'da 520 gündür evlat nöbeti tuttuğunu duyurdu.