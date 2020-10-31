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    İçişleri Bakanlığı duyurdu: Gri kategorideki terörist teslim oldu

    İçişleri Bakanlığı, gri kategoride yer alan 1 teröristin, ikna yoluyla teslim olduğunu açıkladı.
    • İHA
    • 31.10.2020 - 09:15
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    İçişleri Bakanlığı duyurdu: Gri kategorideki terörist teslim oldu

    Mardin ve Hakkari İl Jandarma Komutanlıklarınca müşterek yürütülen ikna çalışmaları sonucunda; 2012 yılında örgüte katılan ve terörden arananlarda gri kategoride yer alan 1 terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.

    İKNA OLAN TERÖRİST SAYISI 186’YA YÜKSELDİ

    Teslim olan teröristle birlikte 1 Ocak’tan bu yana sadece ikna yoluyla gelenlerin sayısı 186’ya yükseldi.

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