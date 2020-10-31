İçişleri Bakanlığı duyurdu: Gri kategorideki terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Gri kategorideki terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, gri kategoride yer alan 1 teröristin, ikna yoluyla teslim olduğunu açıkladı.

Mardin ve Hakkari İl Jandarma Komutanlıklarınca müşterek yürütülen ikna çalışmaları sonucunda; 2012 yılında örgüte katılan ve terörden arananlarda gri kategoride yer alan 1 terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.

İKNA OLAN TERÖRİST SAYISI 186’YA YÜKSELDİ

Teslim olan teröristle birlikte 1 Ocak’tan bu yana sadece ikna yoluyla gelenlerin sayısı 186’ya yükseldi.