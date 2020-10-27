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    İçişleri Bakanlığı duyurdu: Hakkari'de 4 terörist öldürüldü

    İçişleri Bakanlığı, Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Cilo Dağı Alandüz bölgesinde 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
    • Haber Merkezi
    • 27.10.2020 - 20:42
    • Güncelleme : 27.10.2020 - 21:29
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    İçişleri Bakanlığı duyurdu: Hakkari'de 4 terörist öldürüldü

    İçişleri Bakanlığı, Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Cilo Dağı Alandüz bölgesinde 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

    OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR

    "Yıldırım-2 Cilo Şehit Polis Memuru Hasan Yılmaz Operasyonu kapsamında, Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Cilo Dağı Alandüz bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince Hava Kuvvetleri destekli gerçekleştirilen operasyonda, 4 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir."

    İçişleri Bakanlığı duyurdu: Hakkari de 4 terörist öldürüldü #1

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