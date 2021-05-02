İçişleri Bakanlığı, düzenlenen muafiyet izni belgesi sayısını açıkladı

Bakanlık, toplam 2 milyon 52 bin 86 çalışma muafiyet izni belgesinin alındığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanmayla ilgili açıklama yaptı.

17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'te sona erecek süreçte, bugün saat 11.00 itibarıyla düzenlenen çalışma muafiyet izni belgesi sayısı belli oldu.

2 MİLYON 52 BİN 86 MUAFİYET BELGESİ

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tam kapanma sürecinde, 2 Mayıs saat 11.00 itibarıyla e-Devlet üzerinden İçişleri Bakanlığı e-Başvuru sisteminden, muafiyet kapsamında olan sektör çalışanlarına yönelik toplam 2 milyon 52 bin 86 'çalışma muafiyet izni belgesi' düzenlenmiştir."

İZİN BELGESİ ŞARTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Nisan saat 19.00'dan 17 Mayıs 2021 saat 05.00'e kadar tam kapanma uygulanacağını duyurmuştu.

Karara göre, bazı sektörler dışında bütün iş yerleri kapalı olacak. İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı son bilgiye göre, çalışmak zorunda olanlar tam kapanma muafiyet belgesi alarak işe gidip gelebilecek.

E-DEVLET ÇALIŞMA İZİN BELGESİ ALMA EKRANI

İlk olarak e-Devlet sistemi "www.turkiye.gov.tr" adresine T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılması gerekiyor.

Anasayfadaki arama kısmına “Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi Sorgulama” yazılmasının ardından çıkan sonuca tıklanarak, ekranda görünen SGK kaydı “Dosyayı indir” seçeneğine tıklanarak alınabiliyor.

E-Devlet çalışma izin belgesi alma ekranına buradan ulaşabilirsiniz.