İçişleri Bakanlığı: Ekrem İmamoğlu bölücülükle suçlanmamıştır

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, İBB Başkanı 'Ekrem İmamoğlu'na Kanal İstanbul Projesi'ne karşı çıktığı için soruşturma açıldı' açıklaması üzerine İçişleri Bakanlığı'ndan yanıt geldi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, FOX TV'de katıldığı programda, Kanal İstanbul afişleri nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında inceleme başlatıldığını söyledi.

Akşener açıklamasında, İmamoğlu'nun ilgili tutanağı kendisi ile de paylaştığını belirterek "Sayın İmamoğlu Kanal İstanbul’a dair toplantılar yapıp, İstanbulluları bilgilendirmek için çalışmalar yaptı. Bunun üzerine müfettişler gönderiliyor." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkilileri de İçişleri Bakanlığı'nın müfettiş görevlendirdiğini ve İmamoğlu hakkında inceleme başlatıldığını doğrulayarak yazılı ifadenin istendiğini bildirdi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA GELDİ

İçişleri Bakanlığı'na bağlı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı'ndan, başlatılan soruşturma hakkında açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'in, 16 Kasım 2020 tarihinde katıldığı bir televizyon kanalında Kanal İstanbul Projesi'ne karşı çıktığı için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma açıldığı, kendisinin bölücülükle suçlandığı şeklinde beyanlarının olduğu, bazı basın yayın organlarında da benzer değerlendirmelerde bulunulduğunun anlaşılması üzerine kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek görülmüştür.

Devlet Projesi olarak uygulamaya konulan Kanal İstanbul Projesi aleyhine İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin kurumsal kimliği kullanılarak afişler bastırılması ve şehrin değişik yerlerine astırılması üzerine 17.08.2020 tarihli onay ile konunun araştırılması, gerekiyorsa sorumlular hakkında ön inceleme yapılması amacıyla Mülkiye Müfettişi görevlendirilmiştir.

Onaya tabi konular incelendiğinde; Belediyelerin, Anayasa’da ifadesini bulan 'İdarenin Bütünlüğü İlkesi' çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiği ve bu çerçevede idari vesayet denetimine tabi oldukları, Belediye Kanunu gereğince Belediye başkanının görevleri arasında bulunan 'Beldenin ve Belediyenin Hak ve Menfaatlerini Koruma' görevinin belediyeye verilen görevlerle sınırlı olduğu, 'Ya Kanal Ya İstanbul' şeklinde bir afişle uluslararası hukuk boyutu bulunan, siyasi alana taalluk eden ve 'Devletin Egemenlik Yetkisi'ne ilişkin bulunan bir konuya kamu kaynağı kullanılarak karşı çıkmanın idarenin bütünlüğü ilkesine ve hukuka aykırı olduğu belirtilerek sorumlular hakkında araştırma, gerek görülmesi halinde ön inceleme yapılması hususlarının yer aldığı görülmektedir.

"İDDİA EDİLDİĞİ GİBİ ONAYIN HİÇBİR YERİNDE BÖLÜCÜLÜK SUÇLAMASI DA BULUNMAMAKTADIR"

Onayın hiçbir yerinde Kanal İstanbul Projesi'ne, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nın kişisel olarak karşı çıkması sorgulanmamış, kurumsal olarak ve kamu kaynağı kullanılarak bu afişlerin bastırılmış olması araştırma/ön incelemeye dahil edilmiştir. İddia edildiği gibi onayın hiçbir yerinde bölücülük suçlaması da bulunmamaktadır.

"HUKUKÇULARIMIZ SÜRECE EŞLİK EDİYOR"

İmamoğlu, Beyoğlu Piyalepaşa Proje Alanı, KİPTAŞ evleri anahtar teslim töreninde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İmamoğlu'na İçişleri Bakanlığı'nın açıklaması hakkında sorulan soruya, "Hukukçularımız süreci çalışıyor, inceliyor. Şimdilik bir şey söylemeyeceğim" yanıtını verdi.

KAMU KAYNAĞI KULLANIMI

İçişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan, 'Kamu kaynağı kullanılarak devlet projesine karşı afişler hazırlandı. Soruşturmamız bunun içindir, kişisel değildir' açıklamasına ise Ekrem İmamoğlu, "Kamu kaynağı kullanıp kentsel dönüşüm yapıyoruz. Yapılan iyi şeyleri alkışlarız biz. Depremle yatıp kalkıyoruz. Deprem bizim için kıymetli bir konu. Burada zayıf oturulamayan evlerden insanları oturulabilir evlere taşıyoruz. Kamu kaynağı böyle kullanılır." yanıtını verdi.

HUKUKEN İNCELENİYOR

Kanal İstanbul'un bir devlet projesi olmadığını öne süren İmamoğlu, 'ne zaman yazılı ifade vereceksiniz' sorusuna ise, "Cuma gününe daha var. Hukuken inceliyoruz." ifadesini kullandı.