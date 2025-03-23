İçişleri Bakanlığı Ekrem İmamoğlu'nu görevden uzaklaştırdı

AA

Türkiye'nin konuştuğu yolsuzluk ve terör soruşturmasında her an yeni bir gelişme yaşanıyor.

Bu kapsamda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 4 günlük gözaltı süresinin sonunda, suç örgütü lideri suçlamasıyla hakim karşısına çıktı.

Mahkeme İmamoğlu hakkında yolsuzluktan tutuklama, terörden ise tutuklamayı red kararı verdi.

İMAMOĞLU GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

İmamoğlu tutuklanarak cezaevine gönderilirken İçişleri Bakanlığı, Ekrem İmamoğlu'nun İBB Başkanlığı görevinde uzaklaştırıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: