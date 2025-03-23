İçişleri Bakanlığı Ekrem İmamoğlu'nu görevden uzaklaştırdı

Türkiye'nin konuştuğu yolsuzluk ve terör soruşturmasında her an yeni bir gelişme yaşanıyor.
Bu kapsamda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 4 günlük gözaltı süresinin sonunda, suç örgütü lideri suçlamasıyla hakim karşısına çıktı.
Mahkeme İmamoğlu hakkında yolsuzluktan tutuklama, terörden ise tutuklamayı red kararı verdi.
İMAMOĞLU GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI
İmamoğlu tutuklanarak cezaevine gönderilirken İçişleri Bakanlığı, Ekrem İmamoğlu'nun İBB Başkanlığı görevinde uzaklaştırıldığını açıkladı.
İçişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İMAMOĞLU,
-Hukuka Aykırı Olarak Kişisel Verileri Kaydetmek,
-Rüşvet Almak,
-Kamu Kurum veya Kuruluşlarının İhalesine Fesat Karıştırmak,
-Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma suçlarından İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliğinin 23.03.2025 tarihli ve 2025/347 sorgu no sayılı kararına istinaden tutuklanmış;
Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevinden uzaklaştırılmıştır.
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