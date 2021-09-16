İçişleri Bakanlığı: Eski Maltepe Kaymakamı Meftun Dallı, sürgün edilmedi

Aşı karşıtı mitingin ardından ortaya atılan 'eski Maltepe Kaymakamı sürüldü' iddialarının gerçeği yansıtmadığı, görev süresi dolan Meftun Dallı'nın mitingden önce görevinin değiştiği belirtildi.

Düzenlenen aşı karşıtı mitinglerin ardından eski Maltepe Kaymakamı Meftun Dallı'nın, görevden alındığına dair iddialar ortaya atıldı.

Ortaya atılan iddiaları cevaplandıran İçişleri Bakanlığı, çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Kaymakamın görevden alınmadığının altını çizen Bakanlık, Derince'ye atama yapıldığını ve bunun aşı karşıtı gösterilerden önce gerçekleştiğini söyledi.

GÖREV SÜRESİ DOLDU

Bakanlık, görev yeri değiştirilmesinin resmiyete uygun olduğunu ve Meftun Dallı'nın Maltepe'deki kaymakamlık görevinin süresinin de dolduğunu aktardı.

İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Bugün bazı medya organlarında 'eski Maltepe Kaymakamı Meftun Dallı’nın miting sürgünü, en güçlü lobi aşı karşıtları, aşı karşıtlarına izin vermeyen Maltepe Kaymakamı sürüldü' şeklinde çıkan haberlere ilişkin açıklama yapılmasına gerek duyulmuştur.

"DERİNCE KAYMAKAMLIĞI'NA ATANMIŞTIR"

17/12/2016 - 06/09/2021 yılları arasında Maltepe Kaymakamı olarak görev yapan Meftun DALLI, Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin bölge ve görev süresi esaslarına istinaden Maltepe ilçesindeki görev süresini tamamlamış olması nedeniyle, genel teamüllere uygun olarak 20/08/2021, tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan ve 624 mülki idare amirini kapsayan atama kararnamesi ile Derince Kaymakamlığına atanmıştır.

"HABERLER GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"

Ayrıca iddia edilen hususla ilgili Maltepe Kaymakamlığınca yapılan idari işlem 03/09/2021 tarihinde olup, Bakanlığımızca gerçekleştirilen atama kararnamesinden sonra olmuştur. Söz konusu haberler gerçeği kesinlikle yansıtmamaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."