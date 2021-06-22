İçişleri Bakanlığı genelgesi yayımlandı mı? 1 Temmuz genelgesi detayları belli oldu mu?

İçişleri Bakanlığı genelgesi yayımlandı mı? 1 Temmuz genelgesi detayları belli oldu mu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Temmuz itibarıyla yasakların kaldırılacağını duyurdu. Açıklama sonrası sürece yönelik detaylar araştırılmaya başlandı. Peki İçişleri Bakanlığı genelgesi yayımlandı mı?

Dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Temmuz itibarıyla kaldırılacak yasakları kamuoyuna duyurdu.

Milyonlarca kişinin merakla beklediği bu açıklamanın ardından sürece yönelik detaylar araştırma konusu oldu.

1 Temmuz itibarıyla yeni bir döneme geçilecek olması nedeniyle vatandaşlar, İçişleri Bakanlığı genelgesi yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak? sorularına yanıt aramaya başladı.

Peki İçişleri Bakanlığı genelgesi yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak? İşte detaylar...

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GENELGESİ YAYIMLANDI MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milyonlarca vatandaşın merakla beklediği Kabine kararlarını kamuoyuyla paylaştı.

Kısıtlamaların büyük oranda kalkacağını, ''1 Temmuz'da başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz" sözleriyle duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, detaylar için İçişleri Bakanlığının yayımlayacağı genelgeyi işaret etti.

Yeni kararların yer alacağı İçişleri Bakanlığı genelgesi ise henüz yayımlanmadı. 1 Temmuz'da kalkacak yasakların detaylarını içeren genelgenin kısa süre içerisinde yayımlanması bekleniyor.

1 TEMMUZ KARARLARI

Kabine Toplantısı'nda alınan kararları paylaşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "1 Temmuz itibarıyla başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz. Müzikle ilgili kısıtlamayı da 24:00'e çekiyoruz. Şehirler arası seyahat kısıtlamaları ile şehir içi toplu taşımadaki kısıtlamalar sona eriyor. HES kodu uygulaması yaygınlaştırılarak sürdürülecektir. Konu ile ilgili ayrıntılar, İçişleri Bakanlığımızın genelgesiyle açıklanacaktır. Sırası gelen herkesin aşı olması hayati öneme sahiptir. Bizde aşımızı olarak bilim insanlarımıza olan güvenimizi gösterdik." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Covid-19 aşılama programı ile ilgili olarak ise şunları söyledi:

"Son bir haftada nüfusuna oranla dünyada en çok aşı yapan ülke konumundayız. Hedefimiz birkaç hafta içerisinde aşılamayı 18 yaş üzerindeki nüfusumuzun tamamına açmaktır. Vatandaşlarımdan, aşı konusundaki manipülasyonlara itibar etmemelerini, bu konuda bilim insanlarına kulak vermelerini istiyorum."