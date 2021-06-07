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- İçişleri Bakanlığı: Gri kategoriye bir çizik daha
İçişleri Bakanlığı: Gri kategoriye bir çizik daha
Gri kategoride yer alan sözde Başkale sorumlusu Agit kod adlı Gökhan Demir, etkisiz hale getirildi.
- İHA
- 07.06.2021 - 09:17
- Güncelleme : 07.06.2021 - 09:38
Terörle mücadele yurt içi ve yurt dışında kararlılıkla devam ediyor.
Eren-1 Operasyonları kapsamında, Van-Başkale kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve JÖH birliklerince gerçekleştirilen operasyonlar devam ediyor.
AÇIKLAMA İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN GELDİ
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullandı;
"Gri kategoriye bir çizik daha! Sözde Başkale sorumlusu Agit kod adlı Gökhan Demir etkisiz hale getirildi."
Teröristin; 15 Mayıs 2020 tarihinde; Van'ın Özalp ilçesinde Vefa Destek Grubu'nun kullandığı araca yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıda, 1 belediye çalışanı ve 1 sivil vatandaşın şehit olduğu, 1 belediye çalışanının yaralandığı, terör olayının failleri arasında olduğu tespit edildi.