İçişleri Bakanlığı: Gri kategoriye bir çizik daha

İçişleri Bakanlığı: Gri kategoriye bir çizik daha

Gri kategoride yer alan sözde Başkale sorumlusu Agit kod adlı Gökhan Demir, etkisiz hale getirildi.

Terörle mücadele yurt içi ve yurt dışında kararlılıkla devam ediyor.

Eren-1 Operasyonları kapsamında, Van-Başkale kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve JÖH birliklerince gerçekleştirilen operasyonlar devam ediyor.

AÇIKLAMA İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN GELDİ

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullandı;

"Gri kategoriye bir çizik daha! Sözde Başkale sorumlusu Agit kod adlı Gökhan Demir etkisiz hale getirildi."

Teröristin; 15 Mayıs 2020 tarihinde; Van'ın Özalp ilçesinde Vefa Destek Grubu'nun kullandığı araca yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıda, 1 belediye çalışanı ve 1 sivil vatandaşın şehit olduğu, 1 belediye çalışanının yaralandığı, terör olayının failleri arasında olduğu tespit edildi.

