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    İçişleri Bakanlığı: Gri kategoriye bir çizik daha

    Gri kategoride yer alan sözde Başkale sorumlusu Agit kod adlı Gökhan Demir, etkisiz hale getirildi.
    • İHA
    • 07.06.2021 - 09:17
    • Güncelleme : 07.06.2021 - 09:38
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    İçişleri Bakanlığı: Gri kategoriye bir çizik daha

    Terörle mücadele yurt içi ve yurt dışında kararlılıkla devam ediyor.

    Eren-1 Operasyonları kapsamında, Van-Başkale kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve JÖH birliklerince gerçekleştirilen operasyonlar devam ediyor.

    AÇIKLAMA İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN GELDİ

    Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullandı;

    "Gri kategoriye bir çizik daha! Sözde Başkale sorumlusu Agit kod adlı Gökhan Demir etkisiz hale getirildi."

    Teröristin; 15 Mayıs 2020 tarihinde; Van'ın Özalp ilçesinde Vefa Destek Grubu'nun kullandığı araca yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıda, 1 belediye çalışanı ve 1 sivil vatandaşın şehit olduğu, 1 belediye çalışanının yaralandığı, terör olayının failleri arasında olduğu tespit edildi.

    İçişleri Bakanlığı: Gri kategoriye bir çizik daha #1

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