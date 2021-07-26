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- İçişleri Bakanlığı: Hakkari'de 2 terörist öldürüldü
İçişleri Bakanlığı: Hakkari'de 2 terörist öldürüldü
İçişleri Bakanlığı, Eren-14 operasyonları kapsamında; Hakkari merkez Kavaklı kırsalında 2 bölücü terör örgütü mensubunun silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
- AA
- 26.07.2021 - 13:20
- Güncelleme : 26.07.2021 - 13:25
İçişleri Bakanlığı, Eren-14 operasyonları kapsamında; Hakkari merkez Kavaklı kırsalında 2 bölücü terör örgütü mensubunun silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
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