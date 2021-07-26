Euro
10.1015
0.34%
Dolar
8.5606
0.14%
Altın
497.82
0.48%
Borsa
1.353
0.11%
Bitcoin
324.395
10.76%
EXEN Coin
25.30
1.32%
30ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 30 C

    İçişleri Bakanlığı: Hakkari'de 2 terörist öldürüldü

    İçişleri Bakanlığı, Eren-14 operasyonları kapsamında; Hakkari merkez Kavaklı kırsalında 2 bölücü terör örgütü mensubunun silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
    • AA
    • 26.07.2021 - 13:20
    • Güncelleme : 26.07.2021 - 13:25
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İçişleri Bakanlığı: Hakkari'de 2 terörist öldürüldü

    İçişleri Bakanlığı, Eren-14 operasyonları kapsamında; Hakkari merkez Kavaklı kırsalında 2 bölücü terör örgütü mensubunun silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

    AYRINTILAR GELİYOR...

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir