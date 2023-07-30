İçişleri Bakanlığı harekete geçti! CHP'li Mahmut Tanal hakkında soruşturma başlatıldı Akbelen’deki eyleme katılarak provokatif hareketlerde bulunan CHP’li Milletvekili Mahmut Tanal, kimlik kontrolü yapan jandarmaya ‘eşkıya’ benzetmesinde bulundu. Bunun üzerine İçişleri Bakanlığı harekete geçerek hukuki süreç başlattı.

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Muğla'nın Milas ilçesindeki Akbelen bölgesinde bulunan ormanlık alanda hareketli günler yaşanıyor.

Türkiye'nin gündemine oturan olayda faaliyete başlayacak olan madene yönelik bölge halkı eylem başlattı.

Bu durum muhalefet partilerine siyasi rant kapısı oldu.

Tanal'dan jandarmaya 'eşkıya' benzetmesi

Bölgeyi ziyaret ederek provokatif hareketler sergilen isimlerden biri de CHP'nin Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal.

Tanal, bölgede görevini yerine getiren jandarmayı hedef aldı.

Kimlik kontrolü yapılmasına tepki gösteren Tanal, jandarmaya yönelik, “Eşkıya gibi fişleyemezsiniz.” ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine İçişleri Bakanlığı harekete geçerek konuyla ilgili hukuki süreç başlattı.

"Milletvekilini şiddetle kınıyoruz"

Açıklama yayınlayan Bakanlık şu ifadeleri kullandı: