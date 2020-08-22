İçişleri Bakanlığı: Hatay'da 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Hatay'ın Amanos bölgesinde 3 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği açıklandı.

İçişleri Bakanlığı, Yıldırım 5 Operasyonu kapsamında Hatay-Amanos kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"HAVA DESTEKLİ OPERASYONDA 3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

"Yıldırım 5 Operasyonu kapsamında; Hatay-Amanos kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünün istihbari çalışmaları neticesinde, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Komando birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte 3 adet M-16 Piyade Tüfeği ile çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir."