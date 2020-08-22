Dolar
7.3362
0.5303%
Euro
8.6389
-0.2275%
Altın
1940.68
-0.3256%
Borsa
1109.88
-1.5015%
G. Altın
457.818
0.1897%
Bitcoin
86062.98
-1.6194%
31ºC
İstanbul
Güneşli 31 C

    İçişleri Bakanlığı: Hatay'da 3 terörist etkisiz hale getirildi

    İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Hatay'ın Amanos bölgesinde 3 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği açıklandı.
    • AA
    • 22.08.2020 - 16:18
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    İçişleri Bakanlığı: Hatay'da 3 terörist etkisiz hale getirildi

    İçişleri Bakanlığı, Yıldırım 5 Operasyonu kapsamında Hatay-Amanos kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

    İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "HAVA DESTEKLİ OPERASYONDA 3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

    "Yıldırım 5 Operasyonu kapsamında; Hatay-Amanos kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünün istihbari çalışmaları neticesinde, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Komando birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte 3 adet M-16 Piyade Tüfeği ile çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir."

    İçişleri Bakanlığı: Hatay da 3 terörist etkisiz hale getirildi #1

    Görüş Bildir