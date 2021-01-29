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    İçişleri Bakanlığı, Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu

    Militan valiler ifadelerinin ardından İçişleri Bakanlığı, Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.
    • AA & Ensonhaber
    • 29.01.2021 - 15:38
    • Güncelleme : 29.01.2021 - 16:04
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    İçişleri Bakanlığı, Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin meclis grup toplantısı sırasından vali ve kaymakamlara yönelik 'militan' ifadelerinin ardından çok sert eleştirilmişti.

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Vali ve kaymakamlarımıza militan diyen Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunacağız." demişti.

    SUÇ DUYURUSUDA BULUNULDU

    İçişleri Bakanlığı tarafından Kemal Kılıçdaroğlu hakkında 'kamu görevlisine hakaret' gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu. 81 ilin valiliklerinden de suç duyurularında bulunulurken Ankara Valiliğinin de harekete geçeceği öğrenildi.

    İçişleri Bakanlığı, Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu #1

    ERDOĞAN, SERT TEPKİ GÖSTERDİ

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun skandal 'militan' sözlerine sert tepki göstermişti.

    Erdoğan, "Devletin valisine, kaymakamına, askerine ahlaksızca militan iftirası atıyor. Milletimizin canına kast eden PYD'li teröristlere gösterdikleri sempatinin 10'da 1'ini kendi vatandaşlarına göstermiyorlar. Bunun adı siyaset değil, siyasetsizliktir. Bunun adı tam olarak beşinci kol faaliyetidir. CHP, siyasi parti kimliğini giderek kaybediyor. Muhalefetin akıl tutulmasına yakalanması Türk demokrasisi adına endişe verici. Bu, CHP yönetiminin siyasi tükenmişliğinin göstergesi." ifadelerini kullanmıştı

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