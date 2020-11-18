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    İçişleri Bakanlığı: Kilis'te 1 PKK'lı terörist teslim oldu

    Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ikna çalışması sonucu 1 teröristin daha örgütten ayrıldığı duyuruldu.
    • DHA
    • 18.11.2020 - 15:47
    • Güncelleme : 18.11.2020 - 16:10
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    İçişleri Bakanlığı: Kilis'te 1 PKK'lı terörist teslim oldu

    Terör örgütünde çözülmeler devam ediyor.

    İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ikna çalışmaları sonucunda, PKK/KCK terör örgütünden kaçan 1 örgüt mensubu daha teslim oldu.

    ÖRGÜTTE 7 YIL YER ALDI

    Kilis'teki güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtilen teröristin, 7 yıldır örgüt içerisinde olduğu ve Suriye'de faaliyet gösterdiği tespit edildi.

    TESLİM OLAN TERÖRİST SAYISI 203 OLDU

    Bakanlık tarafından yapılan açıklamada da "Böylelikle; 2020 yılı içerisinde ikna yoluyla PKK/KCK terör örgütünden kaçarak ülkemize teslim olanların sayısı 203'e ulaşmış oldu." denildi.

    İçişleri Bakanlığı: Kilis te 1 PKK lı terörist teslim oldu #1

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