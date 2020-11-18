- Haberler
- Gündem Haberleri
- İçişleri Bakanlığı: Kilis'te 1 PKK'lı terörist teslim oldu
İçişleri Bakanlığı: Kilis'te 1 PKK'lı terörist teslim oldu
Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ikna çalışması sonucu 1 teröristin daha örgütten ayrıldığı duyuruldu.
- DHA
- 18.11.2020 - 15:47
- Güncelleme : 18.11.2020 - 16:10
Terör örgütünde çözülmeler devam ediyor.
İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ikna çalışmaları sonucunda, PKK/KCK terör örgütünden kaçan 1 örgüt mensubu daha teslim oldu.
ÖRGÜTTE 7 YIL YER ALDI
Kilis'teki güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtilen teröristin, 7 yıldır örgüt içerisinde olduğu ve Suriye'de faaliyet gösterdiği tespit edildi.
TESLİM OLAN TERÖRİST SAYISI 203 OLDU
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada da "Böylelikle; 2020 yılı içerisinde ikna yoluyla PKK/KCK terör örgütünden kaçarak ülkemize teslim olanların sayısı 203'e ulaşmış oldu." denildi.