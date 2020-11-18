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    İçişleri Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri için valiliklere genelge gönderdi

    İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda yeni Kovid-19 tedbirleri uygulanması için valiliklere genelge gönderdi
    • AA
    • 18.11.2020 - 01:44
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    İçişleri Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri için valiliklere genelge gönderdi

    İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda yeni Kovid-19 tedbirleri uygulanması için valiliklere genelge gönderdi

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