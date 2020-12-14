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- İçişleri Bakanlığı: Lice kırsalında 1 ton 16 kilogram esrar ele geçirildi
İçişleri Bakanlığı: Lice kırsalında 1 ton 16 kilogram esrar ele geçirildi
Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlarda, 1 ton 16 kilogram esrara el konulduğu bildirildi.
- AA & Ensonhaber
- 14.12.2020 - 09:46
- Güncelleme : 14.12.2020 - 10:32
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca Lice kırsalında Yıldırım 7 Narko-Terör operasyonları gerçekleştirildi.
Operasyonlar kapsamında terörün finansmanına bir darbe daha vuruldu.
1 TON ESRAR ELE GEÇİRİLDİ
Operasyonlarda 847 kilogram toz ve 124 kilogram kubar, 45 kilogram skunk olmak üzere 1 ton 16 kilogram esrar bulundu. Ayrıca teröristlerin barınma alanı olarak kullandığı iki sığınakta çok miktarda yaşam ve gıda malzemesi bulundu.
Narko-Terör operasyonları kesintisiz sürüyor.