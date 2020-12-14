İçişleri Bakanlığı: Lice kırsalında 1 ton 16 kilogram esrar ele geçirildi

Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlarda, 1 ton 16 kilogram esrara el konulduğu bildirildi.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca Lice kırsalında Yıldırım 7 Narko-Terör operasyonları gerçekleştirildi.

Operasyonlar kapsamında terörün finansmanına bir darbe daha vuruldu.

1 TON ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlarda 847 kilogram toz ve 124 kilogram kubar, 45 kilogram skunk olmak üzere 1 ton 16 kilogram esrar bulundu. Ayrıca teröristlerin barınma alanı olarak kullandığı iki sığınakta çok miktarda yaşam ve gıda malzemesi bulundu.

Narko-Terör operasyonları kesintisiz sürüyor.