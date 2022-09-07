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    Eren Abluka-31 Operasyonu'nda 2 terörist öldürüldü

    Kahraman Mehmetçik, Mardin'in Ömeryan kırsalına operasyon düzenledi. Burada çıkan silahlı çatışmada 2 terörist, silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
    • 07.09.2022 - 15:47
    • Güncelleme : 07.09.2022 - 16:41
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    Eren Abluka-31 Operasyonu'nda 2 terörist öldürüldü

    Terör örgütü PKK'nın ülke sınırlarındaki terör faaliyetlerini ve yapılanmalarını sonlandırmak için başlatılan Eren operasyonları devam ediyor.

    Bu kapsamda başlatılan operasyonlardan güzel haberler gelmeye devam ediyor.

    Mardin'in Nusaybin ilçesinde Eren Abluka-31 Operasyonu başlatılmıştı.

    2 terörist daha öldürüldü

    Mardin İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde, Hava Kuvvetleri Komutanlığı desteğinde, JÖH, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucusu Karma timlerinin katılımıyla başlatılan operasyonda, Ömeryan kırsalında 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

    Eren Abluka-31 Operasyonu nda 2 terörist öldürüldü #1

    "Silahıyla etkisiz hale getirildi"

    İçişleri Bakanlığı tarafından duyurulan haberde şu ifadelere yer verildi:

    "Eren Abluka-31 operasyonu kapsamında, Mardin'in Nusaybin ilçesi Ömeryan kırsalında çıkan silahlı çatışmada 2 terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir."

    Eren Abluka-31 Operasyonu nda 2 terörist öldürüldü #2


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