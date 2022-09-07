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- Eren Abluka-31 Operasyonu'nda 2 terörist öldürüldü
Eren Abluka-31 Operasyonu'nda 2 terörist öldürüldü
- 07.09.2022 - 15:47
- Güncelleme : 07.09.2022 - 16:41
Terör örgütü PKK'nın ülke sınırlarındaki terör faaliyetlerini ve yapılanmalarını sonlandırmak için başlatılan Eren operasyonları devam ediyor.
Bu kapsamda başlatılan operasyonlardan güzel haberler gelmeye devam ediyor.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde Eren Abluka-31 Operasyonu başlatılmıştı.
2 terörist daha öldürüldü
Mardin İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde, Hava Kuvvetleri Komutanlığı desteğinde, JÖH, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucusu Karma timlerinin katılımıyla başlatılan operasyonda, Ömeryan kırsalında 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
"Silahıyla etkisiz hale getirildi"
İçişleri Bakanlığı tarafından duyurulan haberde şu ifadelere yer verildi:
"Eren Abluka-31 operasyonu kapsamında, Mardin'in Nusaybin ilçesi Ömeryan kırsalında çıkan silahlı çatışmada 2 terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir."