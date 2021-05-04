İçişleri Bakanlığı: Muafiyet belge sayısı 7 milyonu aştı

İçişleri Bakanlığı, toplam 7 milyon 30 bin kişiye çalışma muafiyet izni belgesinin alındığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanmayla ilgili açıklama yaptı.

17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'te sona erecek süreçte, bugün saat 17.00 itibarıyla düzenlenen çalışma muafiyet izni belgesi sayısı belli oldu.

7 MİLYON 30 BİN KİŞİYE MUAFİYET BELGESİ

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada, "Tam kapanma sürecinde muafiyet kapsamında olan sektör çalışanlarına yönelik şu ana kadar e- devlet üzerinden İçişleri Bakanlığı e- başvuru sisteminden 7 milyon 30 bin 446 “çalışma izni muafiyet” belgesi düzenlenmiştir." denildi.

İZİN BELGESİ ŞARTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Nisan saat 19.00'dan 17 Mayıs 2021 saat 05.00'e kadar tam kapanma uygulanacağını duyurmuştu. Karara göre, bazı sektörler dışında bütün iş yerleri kapalı olacak. İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı son bilgiye göre, çalışmak zorunda olanlar tam kapanma muafiyet belgesi alarak işe gidip gelebilecek.