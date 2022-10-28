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    İçişleri Bakanlığı: Muş'ta 'Eren Abluka Sonbahar Kış-5 Operasyonu' başlatıldı

    İçişleri Bakanlığı'nca, Muş'un Şenyayla bölgesinde 513 personelin katılımı ile 'Eren Abluka Sonbahar Kış-6 Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray Operasyonu'nun başlatıldığı bildirildi.
    • 28.10.2022 - 14:57
    • Güncelleme : 28.10.2022 - 15:02
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    İçişleri Bakanlığı: Muş'ta 'Eren Abluka Sonbahar Kış-5 Operasyonu' başlatıldı

    Terör örgütünün belini bükmeye yönelik operasyonlar devam ediyor.

    İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Muş'un Şenyayla bölgesinde, 'Eren Abluka Sonbahar Kış-6 Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray Operasyonu' başlatıldı.

    İl Jandarma Komutanlığı'nca gerçekleştirilen operasyonda, jandarma komando, polis özel harekat (PÖH) ve güvenlik korucusu 38 operasyonel tim ile 513 personel görevlendirildi.

    Operasyonların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı

    Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 'Eren Abluka Sonbahar Kış' operasyonlarının, halkın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde devam ettirildiği vurgulandı.

    İçişleri Bakanlığı: Muş ta Eren Abluka Sonbahar Kış-5 Operasyonu başlatıldı #1

    İçişleri Bakanlığı: Muş ta Eren Abluka Sonbahar Kış-5 Operasyonu başlatıldı #2

    İçişleri Bakanlığı: Muş ta Eren Abluka Sonbahar Kış-5 Operasyonu başlatıldı #3

    İçişleri Bakanlığı: Muş ta Eren Abluka Sonbahar Kış-5 Operasyonu başlatıldı #4

    İçişleri Bakanlığı: Muş ta Eren Abluka Sonbahar Kış-5 Operasyonu başlatıldı #5


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