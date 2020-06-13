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- İçişleri Bakanlığı nikah merasimi genelgesi yayınladı
İçişleri Bakanlığı nikah merasimi genelgesi yayınladı
- AA
- 13.06.2020 - 14:36
Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının çıkmasının ardından ertelenen nikah törenleri, yeni normale göre artık yapılabilecek.
İçişleri Bakanlığı, valiliklere "Nikah Merasimlerinde Uygulanacak Tedbirler" konulu genelge gönderdi.
Buna göre nikahlar, bulaşma riskini azaltmak amacıyla mümkün olduğunca açık havada yapılacak ve süre kısa tutulacak.
MASKE ÇIKARILMAYACAK
Nikah mekanlarına maske takılarak girilecek, merasim sürecinde gelin, damat, nikah memuru ve şahitler dahil tüm misafirlerin maske takması sağlanacak.
TAKILAR KUTUYA BIRAKILACAK
Nikahlarda tokalaşma veya temasa neden olan davranışlardan uzak durulacak, mesafe korunacak. Hediyeler uygun yere konulacak bir kutuya bırakılabilecek.
DANS AMAÇLI MÜZİK YOK
Nikah mekanlarında temasa neden olabilecek dans, oyun amaçlı müzik yayını yapılmayacak, misafirlerin dinlemesine yönelik müzik yayını yapılabilecek.