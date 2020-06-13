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    İçişleri Bakanlığı nikah merasimi genelgesi yayınladı

    Bakanlık, valiliklere "Nikah Merasimlerinde Uygulanacak Tedbirler" konulu genelge gönderdi.
    • AA
    • 13.06.2020 - 14:36
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    İçişleri Bakanlığı nikah merasimi genelgesi yayınladı

    Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının çıkmasının ardından ertelenen nikah törenleri, yeni normale göre artık yapılabilecek.

    İçişleri Bakanlığı, valiliklere "Nikah Merasimlerinde Uygulanacak Tedbirler" konulu genelge gönderdi.

    Buna göre nikahlar, bulaşma riskini azaltmak amacıyla mümkün olduğunca açık havada yapılacak ve süre kısa tutulacak.

    MASKE ÇIKARILMAYACAK

    Nikah mekanlarına maske takılarak girilecek, merasim sürecinde gelin, damat, nikah memuru ve şahitler dahil tüm misafirlerin maske takması sağlanacak.

    TAKILAR KUTUYA BIRAKILACAK

    Nikahlarda tokalaşma veya temasa neden olan davranışlardan uzak durulacak, mesafe korunacak. Hediyeler uygun yere konulacak bir kutuya bırakılabilecek.

    DANS AMAÇLI MÜZİK YOK

    Nikah mekanlarında temasa neden olabilecek dans, oyun amaçlı müzik yayını yapılmayacak, misafirlerin dinlemesine yönelik müzik yayını yapılabilecek.

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