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    İçişleri Bakanlığı önündeki hayvan izleme aracı

    İçişleri Bakanlığı önündeki hayvan izleme aracı

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları üzerine harekete geçen Ümit Özdağ'ın Bakanlığa gelmesinden önce binanın önüne hayvan durumu izleme aracı (HAYDİ) çekildi.
    • Haber Merkezi
    • 06.05.2022 - 12:45
    • Güncelleme : 06.05.2022 - 13:37
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    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasındaki sert açıklamalar sürüyor.

    Karşılıklı sert açıklamalarda en az cümleler kadar sert sembolik bir olay yaşandı.

    "Hayvandan daha aşağı adam"

    Soylu, tartışmayı başlatan açıklamalarında Özdağ için, "Adam yerine koymam, hayvandan daha aşağı bir adam, esfele safilin..." ifadelerini kullanmıştı.

    Özdağ ise "Erkeksen karşıma çık" diyerek İçişleri Bakanlığı'na yürümek istedi.

    Ümit Özdağ, polis tarafından engelleninde Meclis'in Dikmen kapısında açıklama yaparak Soylu'ya ağır sözlerinin ardından "Süleyman Soylu'nun korkak olduğunu tüm dünya gördü benim karşıma çıkamadı." dedi.

    Bakanlık önüne hayvan izleme aracı çekildi

    Özdağ'ın İçişleri Bakanlığı'na doğru hareket etmesinden hemen önce ise binanın önüne Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı bünyesinde Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Şube Müdürlüğü'ne ait hayvan durum izleme aracı (HAYDİ) çekildi.

    Olayı takip etmek üzere bakanlık önünde bulunan Halk TV muhabiri Mevsim Altay'ın görüntülediği o anlar, Halk TV'de Ayşenur Arslan'ın sunduğu Medya Mahallesi programında  gündeme getirildi.

    İçişleri Bakanlığı önündeki hayvan izleme aracı #1

    İçişleri Bakanlığı önündeki hayvan izleme aracı #2

    İçişleri Bakanlığı önündeki hayvan izleme aracı #3


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