İçişleri Bakanlığı: PCR ve antijen testi zorunluluğu kaldırıldı

İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı genelgeye göre, 1 Haziran’dan itibaren tüm sınır kapılarından ülkeye girişlerde PCR ve antijen testi zorunluluğu kaldırıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vakalarının binin altına düşmesinin ardından toplu taşımalarda maske zorunluluğunu kaldırdıklarını açıklamıştı.

PCR ve antijen testi zorunluluğu kaldırıldı

İçişleri Bakanlığının yayınladığı “Ülkeye Giriş Tedbirleri” konulu genelgeyle birlikte ise korona virüs pandemisi ile ilişkili güncel durum değerlendirilerek, 1 Haziran’dan itibaren tüm sınır kapılarından ülkeye girişlerde, girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu veya girişten azami 48 saat içerisinde yapılmış negatif hızlı antijen testi zorunluluğu aranmayacağı kaydedildi.

Genelgenin koronavirüs salgınının yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla, yurt içinde olduğu gibi sınır kapılarında uygulanacak kurallar ve önlemlerin salgının seyrinde yaşanan küresel gelişmeler doğrultusunda belirlendiği ifade edildi.





Tedbirlerde bazı değişikliklere ihtiyaç duyulacak



Bu doğrultuda daha önce illere gönderilen genelge ile 3 Mart 2022 tarihinden itibaren tüm kara, hava, deniz ve demiryolu sınır kapılarında ülkeye girişte uygulanacak tedbirlerin belirlendiği ancak Sağlık Bakanlığının yazısı ve yeni gelişmeler doğrultusunda ülkeye girişte uygulanacak tedbirlerde bazı değişikliklere ihtiyaç duyulduğu belirtildi.



